Следователи начали проверку перевозчиков Санкт-Петербурга по просьбе жителей

В Петербурге после падения автобуса с моста начали проверку перевозчиков города

Глава следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям Санкт-Петербурга провести проверку перевозчиков, работающих на маршрутах общественного транспорта. Об этом в понедельник, 13 мая, в своем Telegram-канале сообщает СКР.

Проверка организована по просьбе жителей Василеостровского района к Александру Бастрыкину, пожаловавшихся на перевозчиков после ЧП с автобусом, упавшим в реку Мойка с Поцелуева моста.

ЧП произошло 10 мая. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением. В результате выжил один пассажир автобуса и его водитель, семь человек спасти не удалось.

12 мая в Санкт-Петербурге суд отправил в СИЗО водителя упавшего в Мойку автобуса. Позже в отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело о фиктивной регистрации мигрантов.