После обстрела ВСУ в Краснодоне произошел пожар

Глава ЛНР Пасечник сообщил о пожаре в Краснодоне после обстрела ВСУ

Город Краснодон в Луганской народной республике (ЛНР) попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в Telegram-канале.

По его словам, в результате ударов ВСУ в населенном пункте произошел пожар, на месте работают службы МЧС, принимаются меры по эвакуации людей. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Глава региона также уточнил, что дорога в Краснодон была перекрыта, вместо нее для проезда доступна объездная трасса.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что украинские войска нанесли удар по промзоне в Краснодоне, предположительно, с помощью ракет ATACMS. По его информации, под обстрел попали складские помещения с продуктами питания и лакокрасочными материалами.