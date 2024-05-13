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10:34, 13 мая 2024Интернет и СМИ

Раскрыты цели российских войск под Харьковом

Sky News: Россия растягивает истощенные подразделения ВСУ в Харьковской области

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российские войска в Харьковской области пытаются растянуть части Вооруженных сил Украины (ВСУ), что создает угрозы для группировки в самом областном центре. Такие цели Российской армии раскрыла журналист Sky News Дебора Хейнс.

«Россия начала масштабное продвижение на новом направлении в украинском конфликте, что приведет к растягиванию подразделений ВСУ, которые и без того уступают по вооружению и истощены», — заявила Хейнс.

Журналистка также подтвердила, что Вооруженные силы Российской Федерации интенсивно наступают на город Волчанск. По мнению Хейнс, поражение ВСУ на этом участке приведет к возникновению существенных проблем для частей ВСУ в самом Харькове.

Ранее стало известно, что офицеры командования ВСУ обвиняют друг друга в неудачах в Харьковской области. По словам журналистов и военных экспертов, российское продвижение рядом с Харьковом поставило украинских военных в опасное положение, так как ресурсы ВСУ и без того были истощены из-за задержек с поставками западной помощи.

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      Олег Давыдов
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