Разработчик «Новичка» допустил применение ВСУ снарядов с синильной кислотой

Симптомы, которые испытывали жители села Семеновка Ясиноватовского района Донецкой народной республики после применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) снарядов с отравляющим веществом, соответствуют возникающим при использовании синильной кислоты проявлениям. Применение кислоты допустил доктор химических наук, разработчик нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что ВСУ применил боевые отравляющие вещества против гражданского населения. После обстрела у людей возникало удушье, начиналась рвота и сильный кашель. У некоторых жителей Семеновки до сих пор сохраняются симптомы. По словам местного жителя Сергея, после обстрела люди ощущали вкус миндаля и металла.

«Эти симптомы соответствуют тем, что наблюдаются при применении синильной кислоты», — сказал Ренк.

Синильная кислота — это бесцветная и горючая жидкость, имеющая неприятный запах. 0,05 грамма вещества могут вызвать у человека летальное отравление. Синильная кислота лежала в основе препарата «Циклон Б», который применяли в годы Второй мировой войны.

В октябре 2023 года стало известно, что ВСУ начали применять дроны с отравляющими веществами и гранаты с хлорацетофеноном.