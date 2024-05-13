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19:29, 13 мая 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли безопасную порцию ягод

Диетолог Стрельникова призвала употреблять не более 200 граммов ягод в сутки

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Переедание ягод может вызвать проблемы с работой желудка и кишечника, аллергические реакции и резкий подъем сахара в крови, предупредила врач-диетолог Татьяна Стрельникова. Безопасную суточную порцию ягод она раскрыла «Газете.Ru».

Стрельникова подчеркнула, что ягоды очень полезны для здоровья и обойтись без них нельзя, так как они богаты витаминами, микроэлементами и антиоксидантами. Однако употреблять ягоды надо с осторожностью, отметила врач, — не более 200 граммов в сутки. При этом она считает, что начинать ягодный сезон надо с нескольких ягод в день, чтобы отследить наличие аллергии.

Стрельникова также предупредила, что слишком большая порция ягод может вызывать расстройство пищеварения. В этом случае полезные вещества не усвоятся организмом, отметила диетолог. «Кроме того, ягоды содержат фруктозу, а это — сахар. Поэтому людям с диабетом следует быть особенно аккуратными с ними», — призвала врач.

Специалистка отметила, что лучше всего выбирать сезонные ягоды, выращенные в теплицах плоды есть тоже допустимо, но в небольших количествах.

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      Екатерина Улитина
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