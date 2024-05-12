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02:47, 12 мая 2024Забота о себе

Врач назвал полезные блюда из фастфуда

Терапевт Асанов назвал полезными из фастфуда салаты, курицу и роллы в лепешке

Фото: Unsplash

Врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Тимур Асанов заявил, что блюда из ресторанов быстрого питания также могут быть полезными для организма. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Асанов назвал полезные блюда из фастфуда и подчеркнул, что в подобных ресторанах следует отдавать предпочтение салатам, роллам в пресной лепешке и курице, а не свинине или говядине.

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«Практически в каждом меню кафе "быстрой еды" есть салаты, которые всегда приветствуются диетологами. Если же вы хотите утолить голод более питательными блюдами, то лучше предпочесть пресловутому бургеру ролл в пресной лепешке», — призвал он.

Терапевт также допустил употребление картофеля в ресторанах быстрого питания, однако вместе с мясом. Он посоветовал выбирать печеный картофель, а не приготовленный во фритюре. Среди соусов эксперт рекомендовал кетчуп или горчицу.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала об опасных последствиях ежедневного употребления фастфуда. По ее словам, это привычка может увеличить риск развития рака.

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      Марина Совина
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