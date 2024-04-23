Врач рассказала об опасных последствиях ежедневного употребления фастфуда

Врач Кашух: ежедневное употребление фастфуда увеличивает риск развития рака

Ежедневное употребление фастфуда может увеличить риск развития рака, предупредила гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Об опасных последствиях такого питания врач рассказала «Известиям».

Кашух объяснила, что фастфуд готовится с помощью технологий глубокой переработки, из-за чего в продуктах практически не остается полезных веществ. Кроме того, такая еда содержит много калорий, а также большое количество сахара, соли и насыщенных жиров. По словам врача, злоупотребление жирами (а особенно трансжирами) приводит к воспалительным процессам, а солью и сахаром — к артериальной гипертензии.

Гастроэнтеролог добавила, что регулярное употребление фастфуда может приводить к ожирению, которое, в свою очередь, провоцирует развитие сахарного диабета, артериальной гипертензии, инфаркта, инсульта и онкологических заболеваний.

Кроме того, фастфуд негативно влияет на психологическое состояние. Человек, который регулярно ест такие продукты, быстрее устает, чаще раздражается, хуже справляется со стрессом и имеет более высокий риск депрессии, предупредила Кашух. Доктор объяснила это тем, что тот, кто питается фастфудом, недополучает питательные элементы, витамины, минералы и антиоксиданты.

«Таким образом, ежедневное употребление фастфуда может иметь серьезные последствия для здоровья: ожирение, сахарный диабет, болезни сердца и сосудов, онкологические заболевания, депрессия», — заключила врач.

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