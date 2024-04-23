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19:23, 23 апреля 2024Забота о себе

Врач рассказала об опасных последствиях ежедневного употребления фастфуда

Врач Кашух: ежедневное употребление фастфуда увеличивает риск развития рака

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Ежедневное употребление фастфуда может увеличить риск развития рака, предупредила гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Об опасных последствиях такого питания врач рассказала «Известиям».

Кашух объяснила, что фастфуд готовится с помощью технологий глубокой переработки, из-за чего в продуктах практически не остается полезных веществ. Кроме того, такая еда содержит много калорий, а также большое количество сахара, соли и насыщенных жиров. По словам врача, злоупотребление жирами (а особенно трансжирами) приводит к воспалительным процессам, а солью и сахаром — к артериальной гипертензии.

Гастроэнтеролог добавила, что регулярное употребление фастфуда может приводить к ожирению, которое, в свою очередь, провоцирует развитие сахарного диабета, артериальной гипертензии, инфаркта, инсульта и онкологических заболеваний.

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Кроме того, фастфуд негативно влияет на психологическое состояние. Человек, который регулярно ест такие продукты, быстрее устает, чаще раздражается, хуже справляется со стрессом и имеет более высокий риск депрессии, предупредила Кашух. Доктор объяснила это тем, что тот, кто питается фастфудом, недополучает питательные элементы, витамины, минералы и антиоксиданты.

«Таким образом, ежедневное употребление фастфуда может иметь серьезные последствия для здоровья: ожирение, сахарный диабет, болезни сердца и сосудов, онкологические заболевания, депрессия», — заключила врач.

Ранее гастроэнтеролог Юрий Успенский предупредил пожилых людей об опасности бесконтрольного приема обезболивающих. По его словам, препараты могут повредить слизистую оболочку желудка.

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      Алиса Дмитриева
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