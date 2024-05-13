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18:01, 13 мая 2024Моя страна

Российские археологи нашли древний уникальный крест

Смоленские археологи нашли древний крест-мощевик в Гнездове

Фото: страница «ГНЁЗДОВО | @gnezdovo_project» во «ВКонтакте»

Российские археологи нашли древний уникальный крест. Соответствующий пост появился в социальной сети «ВКонтакте».

Сотрудники музея-заповедника «Гнездово» в Смоленске рассказали, что редкий артефакт был обнаружен в 2007 году во время раскопок. По их словам, он датируется рубежом X-XI веков, что делает его одним из древнейших найденных на территории Руси крестов-мощевиков.

«О существовании в Гнездове в конце X века христианской общины говорят найденные в погребениях кресты, поминальные свечи и предметы личного благочестия», — пояснили специалисты.

Ранее сообщалось, что в районе Красной Поляны обнаружили древние неразграбленные гробницы. Уточнялось, что уникальная находка была сделана во время строительства гостиницы на склоне горы Ачишхо.

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      Мария Винар
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