Российский стилист раскрыл самые модные оттенки в одежде на лето

Стилист Алеко Надирян: оттенки сливочного масла станут самыми модными летом

Стилист Алеко Надирян в Telegram раскрыл россиянкам самые модные цвета в одежде на лето 2024 года.

Специалист рассказал, что самыми трендовыми цветами станут оттенки сливочного масла, яркий розовый и другие розовые интерпретации, а также пастельные голубые. Помимо этого, эксперт внес в список красный, ультрамарин и шартрез. «При этом ожидаемо в топе рейтинга все еще находятся классические черный и белый», — добавил автор поста.

Свои слова Надирян проиллюстрировал снимками моделей, которые примерили костюмы, платья, брюки, рубашки и блузы в упомянутых тонах. «Вообще уже в середине недели в столице ожидается долгожданное потепление. Самое время наконец-то уйти от серости, добавив в свои образы свежих красок», — подытожил он.

Ранее в мае Надирян назвал самый противоречивый модный тренд весны. Речь идет о брюках капри, которые эксперт описал как «беспощадно режущие ногу штанишки из 1990-х годов».