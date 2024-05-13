Сеть «АндерСон» уличили в налоговых нарушениях

РБК: в «АндерСон» скрыли от налогов 36 % выручки за 2020-2021 годы

ФНС России по результатам проверки работы сети «АндерСон» в 2019-2021 годах доначислила более 500 миллионов рублей налогов, пишет РБК, по данным которого организацию уличили в масштабном сокрытии выручки.

Собеседник издания отметил, что в 2020-2021 годах его объем «составил более 1 миллиарда рублей, или 36 процентов от всего оборота группы», а у некоторых фирм он периодически достигал 65 процентов. Как установили налоговики, делалось это за счет выплат «серых зарплат» и установки подменных касс.

По словам одного из источников журналистов, для вычисления реального уровня зарплат анализировались показания бывших сотрудников, их жалобы в Роструд и объявления на сайте hh.ru. 370 миллионов рублей доначислений по группе «АндерСон» пришлось на налоги, остальное составили штрафы и пени.

О начале проверок в сети детских кафе «АндерСон» стало известно в ноябре 2022 года. Тогда отмечалось, что полицейские и сотрудники ФНС изучают вопрос возможной недоимки по налогам. Спустя год основательница сети Анастасия Татулова (в апреле 2024-го Минюст РФ признал ее иностранным агентом), комментируя продажу «АндерСон» «Вкусвиллу», отказалась связывать сделку с проверками, указав, что продажа актива обсуждалась с 2019 года.