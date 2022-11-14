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18:31, 14 ноября 2022Силовые структуры

Полиция и налоговая служба пришли с проверками в российскую сеть кафе «Андерсон»

ТАСС: МВД и налоговая служба проводят проверку деятельности сети кафе «Андерсон»

Фото : Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Сотрудники МВД и Федеральной налоговой службы (ФНС) пришли с проверками в сеть детских кафе «Андерсон» в Москве и Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

Полицейские и налоговики проверяют деятельность заведения на предмет возможной недоимки по налогам. В правоохранительных органах уточнили, что уголовное дело не возбуждалось, речь идет о налоговой проверке.

Основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова вошла в первую тройку рейтинга уважения российских женщин-предпринимателей, составленном бизнес-школой «Сколково». На первом месте оказалась основатель Wildberries Татьяна Бакальчук.

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Любовь Ширижик
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