Полиция и налоговая служба пришли с проверками в российскую сеть кафе «Андерсон»

ТАСС: МВД и налоговая служба проводят проверку деятельности сети кафе «Андерсон»

Сотрудники МВД и Федеральной налоговой службы (ФНС) пришли с проверками в сеть детских кафе «Андерсон» в Москве и Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

Полицейские и налоговики проверяют деятельность заведения на предмет возможной недоимки по налогам. В правоохранительных органах уточнили, что уголовное дело не возбуждалось, речь идет о налоговой проверке.

Основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова вошла в первую тройку рейтинга уважения российских женщин-предпринимателей, составленном бизнес-школой «Сколково». На первом месте оказалась основатель Wildberries Татьяна Бакальчук.