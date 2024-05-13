Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:48, 13 мая 2024Мир

Швейцария объяснила отсутствие нейтралитета при осуждении России

МИД Швейцарии: нейтральный статус носит военный характер и не мешает осуждать РФ

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Нейтральный статус Швейцарии носит исключительно военный характер и не мешает осуждать Россию в ходе конфликта на Украине, заявил официальный представитель швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер. Его цитирует РИА Новости.

«Закон о нейтралитете применяется в военной области. Однако быть нейтральным не означает быть безразличным. Швейцария решительно осуждает агрессию России против Украины», — сказал дипломат.

При этом Эльчингер подчеркнул, что мирный процесс по Украине невозможен без участия России. «Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим», — добавил он.

Международная мирная конференция по украинскому конфликту состоится в Швейцарии 15-16 июня.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В Казахстане экс-министра Бишимбаева приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство жены. Он истязал ее 10 часов

      Германия пообещала передать Украине ЗРК IRIS-T и Patriot

      Раскрыт преемник Тима Кука в Apple

      СКР возбудил два уголовных дела против краснодарца за избиение участника СВО

      В ЦБ спрогнозировали снижение темпов роста российской экономики

      Появились подробности о врезавшемся в многоэтажный дом в Белгороде беспилотнике

      Украина перебросила резервы на харьковское направление

      Сменившая паспорт российская бегунья оспорила лишение олимпийской медали

      В российском городе ураган повредил новые дома

      В небе над регионом России сбили третий за десять минут беспилотник

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше