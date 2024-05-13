Швейцария объяснила отсутствие нейтралитета при осуждении России

МИД Швейцарии: нейтральный статус носит военный характер и не мешает осуждать РФ

Нейтральный статус Швейцарии носит исключительно военный характер и не мешает осуждать Россию в ходе конфликта на Украине, заявил официальный представитель швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер. Его цитирует РИА Новости.

«Закон о нейтралитете применяется в военной области. Однако быть нейтральным не означает быть безразличным. Швейцария решительно осуждает агрессию России против Украины», — сказал дипломат.

При этом Эльчингер подчеркнул, что мирный процесс по Украине невозможен без участия России. «Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим», — добавил он.

Международная мирная конференция по украинскому конфликту состоится в Швейцарии 15-16 июня.