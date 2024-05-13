Starlink Илона Маска перестанет быть убыточной компанией

ArsTechnica: компания Starlink станет прибыльной в 2024 году

Специалисты исследовательской фирмы Quilty Space рассказали, когда компания Starlink, входящая в корпорацию SpaceX, перестанет быть убыточной. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Согласно рассчетам экспертов, для выхода на прибыльность компании Илона Маска необходимо запустить еще 6000 спутников. В 2024 году EBITDA (реальная прибыль компании без поправок на операционную деятельность) составит 3,8 миллиарда долларов. По словам аналитиков, в этом году спутниковая компания начнет приносить прибыль.

Капитальные затраты на Starlink в 2024 году составят 3,1 миллиарда долларов, свободный денежный поток оценивается в 600 миллионов долларов. «Другими словами, Starlink станет зарабатывает деньги для SpaceX», — отметили авторы.

Выйти на прибыльность фирме поможет запуск ракеты Starship, которая сможет переносить больше спутников за раз, чем другие ракеты. Также компания больше не субсидирует приобретение терминалов в США, и, благодаря вертикальной интеграции значительно экономит как на производстве спутников, так и на их запуске.

Starlink — глобальная спутниковая интернет-система, принадлежающая корпорации SpaceX. Первая группа спутников была запущена в мае 2019 года, в настоящий момент компания отправила в космос более 6300 спутников.

Ранее глава SpaceX Илон Маск заявил, что очередной испытательный полет Starship может состояться через 3-5 недель. В планах компании — увеличить грузоподъемность и уменьшить стоимость Starship.