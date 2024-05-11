Илон Маск анонсировал очередной испытательный полет Starship

Маск: очередной испытательный полет Starship может состояться через 3-5 недель

Американский предприниматель, глава SpaceX Илон Маск сообщил, что компания SpaceX планирует в течение 3-5 недель осуществить четвертый испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. Его слова приводит Reuters.

В этом году SpaceX планирует построить шесть систем Starship. В настоящее время компания располагает тремя парами верхних и нижних ступеней системы. В планах — увеличить грузоподъемность и уменьшить стоимость Starship.

14 марта система Starship совершила третий испытательный полет. Пуск системы состоялся с площадки в американском штате Техас в 16:25 по московскому времени. Через несколько секунд ступени — ракета и корабль — успешно разъединились. После отделения ракеты от корабля первая упала в Мексиканский залив. Сам корабль продолжил полет, который завершился над южной частью Индийского океана.