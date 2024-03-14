Ступени Starship успешно разъединились

Ускоритель и корабль системы Starship компании SpaceX успешно разъединились

Ускоритель Super Heavy и корабль Starship одноименной многоразовой транспортной двухступенчатой системы успешно разъединились. Трансляцию третьих летных интеграционных испытаний Starship ведется компанией SpaceX в сети Х.

Пуск системы состоялся с площадки в американском штате Техас в 16:25 по московскому времени.

После отделения ракеты от корабля первая должна упасть в Мексиканский залив. Сам корабль должен продолжить полет, завершив его в южной части Индийского океана. В компании не рассчитывают на сохранение ракеты и корабля.

Второе летное испытание Starship состоялось в ноябре 2023-го. Первое — в апреле прошлого года.