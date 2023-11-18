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16:44, 18 ноября 2023Наука и техника

Starship совершил второй испытательный пуск

Система Starship стартовала в Техасе во второй испытательный пуск

Фото: Go Nakamura / Reuters

Многоразовая транспортная система Starship стартовала в Техасе во второй испытательный пуск. Об этом сообщает РИА Новости.

Запуск с площадки Бока Чика прошел в 16:02 по московскому времени. Успешное разделение ступеней произошло через три минуты после старта. Отмечается, что система Starship, преодолев границу космоса, поднялась на высоту 148 километров.

Согласно расчетам компании SpaceX, при идеальном ходе испытательного пуска корабль сделает вращение вокруг Земли, после чего упадет в Тихом океане у Гавайских островов.

Ранее компания получила разрешение Федерального управления авиации США на второй испытательный запуск многоразовой транспортной системы Starship. Связка из сверхтяжелой ракеты (ускорителя) и космического корабля должна была стартовать 17 ноября не ранее 16:00 московского времени с пусковой площадки в Техасе.

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      Кристина Есикова
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