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17:59, 16 ноября 2023Наука и техника

SpaceX получила разрешение на второй запуск Starship

SpaceX получила разрешение на второй испытательный запуск Starship

Фото: Joe Skipper / Reuters

Компания SpaceX получила разрешение Федерального управления авиации США на второй испытательный запуск многоразовой транспортной системы Starship. Об этом сообщает ArsTechnica.

По данным регулятора, компания удовлетворила все требования по безопасности и защите окружающей среды, предъявляемые к запускаемой системе. Связка из сверхтяжелой ракеты (ускорителя) и космического корабля должна стартовать 17 ноября не ранее 16:00 московского времени с пусковой площадки SpaceX в Техасе.

Ожидается, что в случае успеха вторая испытательная миссия Starship продлится около полутора часов и завершится приводнением одноименного корабля в Тихом океане к северу от Гавайских островов. Отделение корабля от ускорителя должно произойти примерно через 2,5 минуты после старта системы, в результате чего последний должен приводниться в Мексиканском заливе.

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В сентябре глава компании SpaceX Илон Маск заявил о готовности многоразовой транспортной системы Starship к очередному испытательному пуску.

В апреле спустя четыре минуты после пуска прототип многоразовой транспортной системы Starship взорвался, набрав высоту 38 километров.

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      Иван Потапов
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