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16:26, 14 марта 2024Наука и техника

SpaceX третий раз запустила Starship

Американская компания SpaceX в третий раз запустила систему Starship

Фото: Brandon Bell / Getty Images

Многоразовая транспортная двухступенчатая система Starship, представляющая собой связку из ракеты Super Heavy и корабля Starship, взлетела в третий раз. Трансляция летных интеграционных испытаний ведется компанией SpaceX в соцсети Х.

Пуск системы состоялся с площадки в американском штате Техас в 16:25 по московскому времени.

После отделения ракеты от корабля первая должна упасть в Мексиканский залив. Сам корабль должен продолжить полет, завершив его в южной части Индийского океана. В компании не рассчитывают на сохранение ракеты и корабля.

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Общая продолжительность третьих летных испытаний оценивается в 65 минут. В их рамках компания планирует провести ряд тестов, в частности, закрытие и открытие грузового отсека корабля, перекачку топлива между баками и повторное включение двигателей.

Второе летное испытание Starship состоялось в ноябре 2023-го. Первое — в апреле прошлого года.

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      Иван Потапов
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