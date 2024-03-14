SpaceX третий раз запустила Starship

Американская компания SpaceX в третий раз запустила систему Starship

Многоразовая транспортная двухступенчатая система Starship, представляющая собой связку из ракеты Super Heavy и корабля Starship, взлетела в третий раз. Трансляция летных интеграционных испытаний ведется компанией SpaceX в соцсети Х.

Пуск системы состоялся с площадки в американском штате Техас в 16:25 по московскому времени.

После отделения ракеты от корабля первая должна упасть в Мексиканский залив. Сам корабль должен продолжить полет, завершив его в южной части Индийского океана. В компании не рассчитывают на сохранение ракеты и корабля.

Общая продолжительность третьих летных испытаний оценивается в 65 минут. В их рамках компания планирует провести ряд тестов, в частности, закрытие и открытие грузового отсека корабля, перекачку топлива между баками и повторное включение двигателей.

Второе летное испытание Starship состоялось в ноябре 2023-го. Первое — в апреле прошлого года.