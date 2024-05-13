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09:40, 13 мая 2024Ценности

Стилист перечислила россиянкам пять главных трендов на лето

Стилист Елена Крученьска: плетеная одежда станет популярна летом 2024 года

Фото: Apostolos Vamvouras / Unsplash

Стилист Елена Крученьска перечислила россиянкам пять главных трендов на лето 2024 года. Соответствующий материал поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь специалистка рассказала, что самым популярным цветом в одежде станет персиковый, который можно сочетать с голубым, розовым, желтым, фисташковым и золотым оттенками. «Обратите внимание на струящиеся платья из легких воздушных тканей с рюшами», — уточнила эксперт.

Помимо этого, по словам стилиста, актуальными будут изделия в технике макраме, которые представляют собой плетеную одежду. «Платье в технике макраме можно носить не только на пляж, но и сочетать с городской одеждой, надев поверх более плотного платья, комбинезона, брюк, юбок, шорт», — подчеркнула Крученьска.

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Вдобавок собеседница издания обратила внимание на белые платья и прозрачные ткани. «Прозрачные материалы, такие как фатин, шифон отлично сочетаются с кружевом», — заявила она.

В то же время эксперт предложила носить вещи, которые демонстрируют оголенный живот. «Если вы боитесь, что открытый живот может выглядеть чересчур экстравагантно, избегайте кричащих принтов и длины мини. Также можно составить образ с юбкой или брюками на низкой посадке, дополнив его рубашкой», — подытожила Крученьска.

Ранее в мае стилист Рогов посоветовал россиянкам носить одежду задом наперед. Он проанализировал осенние модные коллекции известных марок и выделил новый тренд — расположенный наоборот воротник.

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      Екатерина Ештокина
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