Стилист Рогов назвал россиянкам модную обувь на лето

Стилист Александр Рогов: обувь красного цвета станет модной летом 2024 года

Стилист Александр Рогов назвал россиянкам модную обувь на лето 2024 года. Соответствующую информацию он разместил в своем Telegram.

По словам эксперта, новым трендом в предстоящем сезоне станет обувь красного цвета. Свои слова специалист проиллюстрировал снимками инфлюэнсеров.

На размещенных кадрах модели примерили туфли, балетки, кроссовки и лоферы в упомянутом оттенке, сочетая ее с джинсами, черными укороченными брюками или платьями. Помимо этого, женщины примерили пиджаки, блузы, футболки и топы в нейтральных тонах.

Ранее в мае Рогов посоветовал россиянкам носить одежду задом наперед. Эксперт проанализировал осенние модные коллекции известных марок и выделил новый тренд — расположенный наоборот воротник.