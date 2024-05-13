NYT: Трамп назвал Ганнибала Лектера замечательным человеком, критикуя мигрантов

Бывший президент США Дональд Трамп назвал вымышленного серийного убийцу и каннибала Ганнибала Лектера замечательным человеком, критикуя мигрантов на митинге в Нью-Джерси. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, Трамп использовал развернутый рифф о фильме 1991 года «Молчание ягнят», чтобы демонизировать мигрантов на границе и сравнил их с Ганнибалом Лектером.

«Кто-нибудь когда-нибудь видел "Молчание ягнят"? Покойный великий Ганнибал Лектер. Он замечательный человек (...) Он часто приглашал на ужин друга. Помните последнюю сцену?» — заявил экс-президент.

По его словам, в США впустили людей, которых американцы не хотят видеть в стране, поскольку они приезжают совершенно беспрепятственно и без должной проверки. «Мы не можем этого допустить. Они разрушают нашу страну, а мы сидим сложа руки и нам лучше, черт возьми, выиграть эти выборы, потому что если мы этого не сделаем, наша страна будет обречена», — заключил он.

Уточняется, что начиная с 2015 года Трамп часто называл незаконно пересекающих границу мигрантов жестокими преступниками или психически больными людьми, которых отправили в США другие страны.

Ранее Трамп похвалил агентов Секретной службы США за то, что они не позволяют президенту США Джо Байдену теряться на сцене и помогают ему найти с нее выход. Он подчеркнул, что действующий американский лидер сам не может связать двух слов.