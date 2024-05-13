ЦСКА и «Динамо» сыграют на турнире в Москве с двумя сербскими клубами

ЦСКА и «Динамо» сыграют в Братском Кубке с сербскими «Белградом» и «Партизаном»

Предсезонный Братский Кубок с участием российских и сербских клубов пройдет в Москве с 3 по 7 июля. Подробности сообщаются на сайте московского «Динамо».

В соревнованиях примут участие четыре команды: московские «Динамо» и ЦСКА, а также сербские «Партизан» и ОФК «Белград». Клубы проведут по одному матчу против каждого из двух иностранных соперников.

Очки за победу будут начисляться в счет городов, а не команд. Трофей турнира достанется одной из стран — либо России, либо Сербии.

28 февраля 2022 года российские футбольные команды исключили из розыгрышей международных турниров. Клубы не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвовала в квалификации Евро-2024.