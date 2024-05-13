В Одессе военком напал на женщину и избил ее

Жительница Одессы заявила, что сотрудник военкомата избил ее костылями

Сотрудник одесского военкомата напал на женщине и избил ее костылями. Кадры произошедшего опубликовала сама пострадавшая, они размещены в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

По ее словам, инцидент произошел во время задержания ее парня. На записи видно, как к девушке подбегает мужчина в военной форме, оскорбляет ее, после чего ударяет костылями.

В конце апреля пьяные сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) задержали волонтера, возвращавшегося из Польши, куда он вывозил бездомных собак из прифронтовых районов Харьковской области. Пресс-служба Львовского областного ТЦК, комментируя произошедшее, назвала законным похищение мужчины.