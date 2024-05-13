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09:33, 13 мая 2024Наука и техника

В ДОСААФ приготовились ежегодно обучать около 6 тысяч операторов БПЛА

Дворников: ДОСААФ готов ежегодно обучать около 6 тысяч операторов БПЛА

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В настоящее время ДОСААФ готов ежегодно обучать около шести тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на председателя ДОСААФ генерала армии Александра Дворникова сообщает ТАСС.

Нарастить возможности организации по обучению операторов БПЛА планируется для сельского хозяйства и армии. В настоящее время ДОСААФ располагает более 40 пунктами подготовки операторов FPV-дронов и БПЛА коптерного типа.

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«При имеющейся материально-технической базе возможности подготовки операторов дронов составляют около шести тысяч человек в год», — сказал генерал армии, подчеркнув, что к подготовке операторов БПЛА привлекаются специалисты с боевым опытом в специальной военной операции (СВО).

Также Дворников заявил, что в настоящее время подготовка военнослужащих запаса в рамках ДОСААФ проходит без определенной системы. По его мнению, подготовку военнослужащих необходимо проводить с учетом опыта СВО.

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      Иван Потапов
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