В Генпрокуратуре оценили отказ Канады выдать эсэсовца Гунько

Генпрокурор Краснов назвал отказ Канады выдать Гунько обелением нацистов

Отказ канадских властей выдать России эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка) является обелением преступлений нацистов, такую оценку в беседе с РИА Новости дал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Он рассказал, что 5 декабря 2023 года Генпрокуратура РФ направила в министерство юстиции Канады запрос о выдаче Гунько, которому предъявили обвинение по статье 357 УК РФ («Геноцид»). Власти Канады отказались, сославшись на отсутствие договора об экстрадиции между странами. По мнению Краснова, это является нарушением незыблемого принципа неотвратимости наказания за международные преступления.

Канадский Минюст также заявил, что в запросе России об экстрадиции нет прямых доказательств предполагаемых преступлений. Москва инкриминирует Гунько расправу над как минимум 500 мирными гражданами в феврале 1944 года на территории Львовской области Украинской ССР

Краснов назвал отказ в выдаче Гунько циничным и аморальным. «Мало того, что отказывают нам в выдаче, но и сами судить не хотят. Даже пальцем не погрозили. Тотальное обеление преступлений нацистов на государственном уровне», — отметил генпрокурор.

22 сентября 2023 года на заседании парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского среди гостей был 98-летний Гунько, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». После международного скандала спикер ушел в отставку.