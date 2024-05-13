85-летнюю блокадницу избили из-за выплат к 9 Мая

В Петербурге 85-летнюю блокадницу избили из-за выплат в 50 тысяч рублей к 9 Мая

В Санкт-Петербурге 85-летнюю блокадницу избили из-за выплат в 50 тысяч рублей к 9 Мая. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По данным издания, в издевательствах россиянка обвинила 37-летнего мужа своей внучки. По словам пожилой женщины, накануне юбилея родственник силой отнял пенсионные 20 тысяч рублей. Мужчине показалось этого мало — он забрал у блокадницы еще 50 тысяч, которая та получила ко Дню Победы.

Отнимая денежные средства, родственник побил пенсионерку. Позже медики диагностировали у нее ушибы позвоночника и левого плеча.

Мужчину задержали. В отношении него был составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось, что 87-летняя жительница Татарстана осталась без жилья, доверившись аферистам. По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Республиканская прокуратура подала в суд иск с требованием признать документ о продаже квартиры недействительным.