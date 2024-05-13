В российском городе ураган повредил новые дома

В Шадринске сильным ветром сорвало обшивку с новых домов

В Шадринске Курганской области ураганный ветер повредил новые дома. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в сообществе «Реальный Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

«В Шадринске сильный ветер вырвал обшивку и утеплитель с наружных стен новых домов», — говорится в сообщении. На фотографиях, которые прислала местная жительница, можно увидеть, что обшивка у новых трехэтажных домов была оторвана ветром на большой площади стен, с первого по третий этаж. В комментариях к публикации одна из пользовательниц отметила, что аналогичная ситуация произошла и в 4-м микрорайоне Заозерного в Кургане — там обшивку сорвало на верхнем этаже жилого дома.

Позднее в комментариях к посту представитель мэрии Шадринска отметил, что местные власти в курсе ситуации и в скором времени планируют вернуть фасаду пострадавших домов нормальный вид. «Сквозных трещин в доме нет. В ближайшее время наши специалисты совместно с представителями управляющей компании определят первоочередные меры по исправлению ситуации», — сообщил он.

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