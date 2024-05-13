Владелец «Вашингтона» рассказал о страхе из-за Овечкина

Владелец «Вашингтона»: был страх, что Овечкин станет величайшим без Кубка Стэнли

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Тед Леонсис рассказал о страхе из-за капитана команды Александра Овечкина. Его слова приводит WTOP.

«Я жил в страхе, что Алекс станет величайшим игроком, который никогда не выигрывал Кубок Стэнли. Когда мы его завоевали, когда я был на льду и держал трофей в руках, я почувствовал облегчение», — сказал Леонсис. Он пообещал сделать все возможное, чтобы завоевать еще один трофей.

Владелец «Вашингтона» отметил, что у них установились простые и доверительные отношения с россиянином. «То, что этот великий игрок поколения подписал с "Вашингтоном" контракт и провел с нами всю свою карьеру, выигрывал личные титулы, снайперские гонки, — такое бывает раз в жизни», — подчеркнул Леонсис.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Россиянин — обладатель Кубка Стэнли-2018. 38-летний хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах.