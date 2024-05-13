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13:05, 13 мая 2024Экономика

Володин предложил не распространять мораторий на проверки точек продаж вейпов

Володин предложил отменить мораторий на проверки точек продаж вейпов

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не следует распространять мораторий на проверки точек продаж вейпов и «наливайки». С таким предложением он выступил на заседании Государственной Думы, передает агентство Прайм.

По его словам, в правительстве было несколько тем, связанных с введением проверок сетей по продаже курительных смесей и вейпов, однако точки начали прикрываться мораторием на проверки бизнеса. Он отметил, что в случаях, когда дело касается жизней и здоровья детей и подростков, необходимо сделать корректировку.

«Все-таки надо нам отделить там, где речь идет о здоровье людей, там, где акцизный товар, там, где вот эти смеси и вейпы, и где мы говорим о бизнесе, который производит и формирует национальный продукт», — указал он.

Ранее Володин рассказывал, что с «наливайками» связан ряд правонарушений, такие как шум и беспорядки под окнами россиян. «После принятия решения о запрете "наливаек" у региональных властей будут все возможности навести порядок в этой сфере», — отметил он.

В 2024 году президент Владимир Путин подписал закон, дающий регионам России право на ограничение работы «наливаек» в жилых домах.

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