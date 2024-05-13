Репродуктолог Андреевская: пиявки не помогают наступить беременности

Многие народные методы стимулирования беременности научно не подтверждены, рассказала репродуктолог и акушер-гинеколог центра репродукции и планирования семьи «Линия жизни» Татьяна Андреевская. В беседе с «Лентой.ру» врач развеяла три мифа о способах забеременеть.

Андреевская обратила внимание на опубликованные в сети многочисленные утверждения, что регулярное употребление льняного семени может помочь забеременеть. Врач отметила, что льняное семя — это действительно ценный продукт и источник полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), который должен присутствовать в рационе каждой женщины. Однако помочь забеременеть оно не может, заверила гинеколог.

Даже регулярный и длительный прием льняных семян как дополнительного источника Омега 3 – ПНЖК никак нельзя связать с наступлением беременности. С увеличением возраста женщины основной причиной ненаступления беременности становятся генетические поломки эмбрионов или плохое качество яйцеклетки. Именно по этим двум причинам эмбрион останавливается в развитии еще на стадии до имплантации. И льняное семя здесь точно не поможет Татьяна Андреевская репродуктолог, акушер-гинеколог

Мифом Андреевская назвала и утверждения о том, что забеременеть помогает гирудотерапия (лечение пиявками). На самом деле, отметила она, положительное действие пиявок на репродуктивную систему не было подтверждено научными исследованиями. «В слюне этих червей действительно содержится много биологически активных веществ, один из которых — гиалуронидаза. Это фермент, который рассасывает соединительную ткань. Но единственное обусловленное наукой применение пиявок в гинекологии — поздний послеоперационный период», — объяснила врач.

Но никакого чудесного наступления беременности после постановки пиявок на биологически активные точки в области малого таза или даже внутри влагалища произойти не может

Татьяна Андреевская репродуктолог, акушер-гинеколог

Кроме того, репродуктолог обратила внимание на истории женщин, которые убеждены, что им помогло забеременеть облепиховое масло. По словам Андреевской, в этом продукте содержит витамин Е, который входит в состав мембран клеток и является мощным антиоксидантом, то есть предотвращает разрушение клеточной мембраны свободными радикалами.

«Раньше врачи активно назначали этот витамин беременным, но потом научные исследования подтвердили, что длительный прием витамина Е оказывает токсичное воздействие на печень женщины и может вызвать пороки развития у плода. Поэтому сегодня специалисты не применяют этот витамин ни до, ни во время беременности», — объяснила врач.

Андреевская добавила, что витамин Е принимает активное участие в синтезе гормонов, и миф его пользы для наступления беременности может быть связан именно с этим фактом. «Но дело в том, что для этого процесса требуется очень небольшая доза витамина Е — его суточная потребность всего 15 миллиграммов, а получать его лучше не из лекарств, а из продуктов. Добавляйте в салаты подсолнечное масло, и суточная потребность будет закрыта», — заключила она.

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