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18:32, 6 мая 2024Забота о себе

Россиян предупредили о подстерегающих в общественных туалетах рисках

Гинеколог Гончарук: в общественном туалете почти нереально заразиться ИППП

Фото: Lino Mirgeler / dpa / Globallookpress.com

Чтобы не заразиться инфекциями при посещении общественных туалетов, нужно соблюдать простые меры предосторожности, предостерегла акушер-гинеколог Василиса Гончарук. Какие риски для здоровья подстерегают в уборных, она рассказала «Вечерней Москве».

По словам Гончарук, многие считают, что прикоснувшись к сидению унитаза или водопроводному крану, можно заразиться хламидиозом, гонореей, трихомониазом, микоплазмоз или другими инфекциями передающимися половым путем (ИППП). «Однако при походе в туалет заразиться ими практически нереально», — подчеркнула врач. Она объяснила, что эти инфекции плохо выживают в окружающей среде и обычно передаются исключительно от человека к человеку.

Также в общественном туалете ничтожно мала вероятность заразиться ВИЧ, сифилисом или гепатитом С, отметила врач. Она предупредила, что в уборных реальную угрозу здоровью представляют бактерии, передающиеся фекально-оральным путем, и вызывающие расстройство кишечника. «Так как мы сталкиваемся с этими микроорганизмами почти каждый день, бояться их не надо», — призвала специалист.

Чтобы обезопасить себя от бактериальных инфекций, врач посоветовала мыть руки до и после посещения туалета, а также не ставить сумки на пол. Если туалет не внушает доверия, можно воспользоваться одноразовой накладкой для унитаза и салфетки, чтобы избежать прямого контакта с дверными ручками и кранами, говорит Гончарук.

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      Екатерина Улитина
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