ВСУ ударили по России дронами, ракетами Storm Shadow и снарядами «Ольха»

МО: средства ПВО сбили дроны, ракеты Storm Shadow и снаряды «Ольхи» над Россией

В ночь на понедельник, 13 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Россию беспилотниками, ракетами Storm Shadow и снарядами из реактивных систем залпового огня «Ольха». Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Белгородской областью 12 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и 12 беспилотников, над Курской областью — восемь дронов, над Крымом — четыре ракеты Storm Shadow и четыре дрона, над Липецкой областью — четыре летательных аппарата.

В оборонном ведомстве не сообщили о каких-либо повреждениях после атак ВСУ. Там назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Всего над страной за ночь уничтожили 31 дрон, четыре ракеты Storm Shadow и 12 снарядов РСЗО «Ольха».

Ночью понедельника, 13 мая, в Белгородской и Липецкой областях объявляли ракетную опасность и опасность атаки летательных аппаратов. В Севастополе приостанавливали работу морского пассажирского транспорта, также был перекрыт Крымский мост.