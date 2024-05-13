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20:50, 13 мая 2024Наука и техника

Xiaomi выпустит внедорожный автомобиль

Bloomberg: Xiaomi выпустит внедорожный автомобиль, аналогичный Tesla Model Y

Фото: Fang Zhe / Globallookpress.com

Вторым автомобилем китайской корпорации Xiaomi окажется внедорожник, аналогичный Tesla Model Y. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источников агентства, компания уже запланировала выпуск следующего за дебютным Super Ultra 7 (SU7) автомобиля. Им должен оказаться кроссовер или городской внедорожник. «Внедорожник ознаменует собой значительное расширение проекта Xiaomi в области электромобилей стоимостью 10 миллиардов долларов», — отметили журналисты Bloomberg.

Характеристики будущего автомобиля не раскрываются, однако известно, что машина будет практически аналогична Model Y — внедорожному электрокару Tesla. Это связывают с тем, что в Китае кроссоверы считаются крайне популярными. Массовое производство нового автомобиля начнется в конце 2025 года.

По словам инсайдеров, сейчас Xiaomi работает над увеличением темпов производства SU7, чтобы удовлетворить растущий спрос. Ожидается, что до конца года компания выпустит 10 тысяч единиц автомобилей. Также уточняется, что корпорация обратила свое внимание на автомобильный рынок, чтобы уменьшить зависимость от нестабильного рынка смартфонов.

В конце апреля в корпорации Xiaomi отметили, что пользователи Apple активно приобретают автомобили китайского бренда. Глава компании Лей Цзюнь заявил, что в Xiaomi изначально стремились создать дружественный фанатам Apple электрокар.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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