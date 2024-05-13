Захарова ответила на слова генсека НАТО о бессмысленности восстановления Украины

Захарова: НАТО совершенно не интересует будущее украинцев

Генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга совершенно не интересует будущее украинцев. Так на его слова о бессмысленности восстановления Украины ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщают «Известия».

Дипломат подчеркнула, что альянс рассматривает Украину только в качестве инструмента реализации антироссийского курса. «Будущее Украины [НАТО] интересует исключительно в этом контексте. Будущее же украинцев их не интересует вообще», — отметила Захарова.

Ранее Столтенберг не нашел смысла в восстановлении Украины в случае ее поражения. По его словам, поэтому сейчас важной задачей Североатлантического альянса являются постоянные поставки оружия Киеву.