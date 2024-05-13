Зарубивший топором мать безработный россиянин получил 12 лет колонии

В Подмосковье мужчина, зарубивший топором мать и избивший брата, получил 12 лет

В Подмосковье суд приговорил безработного 43-летнего мужчину, зарубившего топором мать и пытавшегося избавиться от брата, к 12 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Россиянин признан виновным по части 1 и части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство») и («Покушение на убийство, с целью сокрытия другого преступления»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, преступление произошло 31 января 2024 года в Кашире. Тогда осужденный поссорился с матерью из-за его образа жизни: мужчина нигде не работал и жил за ее счет. В ходе конфликта обвиняемый схватил топор и нанес женщине не менее четырех ударов по голове.

Затем фигурант решил расправиться со старшим братом, который в это время находился в квартире. Он избил пострадавшего обухом топора по голове, однако получил сопротивление, попытался сбежать, выпрыгнув из окна, но был задержан полицейскими на улице.

