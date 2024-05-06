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20:40, 6 мая 2024Силовые структуры

Зарубивший топором мать безработный россиянин предстанет перед судом

В Подмосковье будут судить жителя, зарубившего топором мать и избившего брата

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Кашире Московской области перед судом предстанет 43-летний житель, зарубивший топором мать и пытавшийся избавиться от брата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 31 января мужчина дома поссорился с матерью. Причиной стал образ жизни фигуранта: он нигде не работал и жил за ее счет. В ходе конфликта обвиняемый схватил топор и нанес женщине не менее четырех ударов по голове.

После этого он решил расправиться со старшим братом, который в это время находился в квартире. Его мужчина стал избивать обухом топора по голове, однако брату удалось оказать сопротивление. Тогда обвиняемый попытался скрыться с места, выпрыгнув из окна. Однако на улице мужчину задержали полицейские.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье организатор преступной группы попал под суд за похищение и расправу над компаньоном.

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      Илона Палей
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