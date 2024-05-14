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07:15, 14 мая 2024Ценности

50-летняя Хайди Клум снялась топлес

Модель Хайди Клум снялась топлес в ванне с лепестками красных роз
Хайди Клум

Хайди Клум. Фото: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась топлес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 50-летняя знаменитость предстала, отказавшись от нижнего белья и лежа в ванне с лепестками красных роз. При этом она собрала волосы в небрежный пучок и нанесла макияж в нейтральных оттенках. Кроме того, Клум воспользовалась фильтрами для коррекции своей внешности.

Ранее в мае Хайди Клум снялась с дочерью в рекламе нижнего белья бренда Intimissimi. Модели позировали перед камерой в кремовых комплектах нижнего белья, состоящих из кружевных бюстгальтеров и трусов со средней посадкой. На плечи они накинули шелковые халаты, оформленные цветочным розовым принтом.

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      Екатерина Ештокина
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