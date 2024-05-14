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02:01, 14 мая 2024Мир

Белый дом раскрыл местонахождение обещанного Украине оружия

Cалливан заявил, что часть обещанного Украине оружия от США «уже на поле боя»

Фото: David Everett Strickler / Unsplash

Часть обещанного Соединенными Штатами Америки Украине оружия уже находится на поле боя, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова передает ТАСС.

По его словам, другая часть вооружений уже отправлена и появится на территории Украины в ближайшее время. «Некоторые из них (вооружений — прим. «Ленты.ру») требуют больше времени в том, что касается наших возможностей отправить их, организовать и ввезти», — уточнил Салливан.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов усомнился в обещаниях украинского руководства не применять оружие США по целям на территории РФ. Дипломат отметил, что дети, женщины и старики становятся жертвами ударов западным оружием.

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      Маргарита Пименова
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