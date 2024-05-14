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10:54, 14 мая 2024Культура

Близнецы из «Ворониных» отреагировали на скандал авторов сериала с Ильюхиной

Сыгравшие близнецов в «Ворониных» актеры отреагировали на скандал вокруг проекта

Кадр: сериал «Воронины»

Актеры Артем и Роман Пенчук, сыгравшие близнецов Филиппа и Кирилла в сериале «Воронины», отреагировали на скандал между артисткой Марией Ильюхиной, исполнявшей роль их старшей сестры Маши, и создателями проекта. Своим мнением они поделились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Братья сообщили, что так же, как и Ильюхина, не будут сниматься в продолжении проекта, однако не расстроены из-за этого факта. Артем и Роман напомнили, что не являются профессиональными актерами, а в сериал попали благодаря везению и тяге к познанию нового.

Близнецы подчеркнули, что им непонятна шумиха вокруг продолжения ситкома.

«Там разве была у кого-то актерская игра? Пробежать два раза за сезон за диваном или в кадре поиграть в телефон сможет, извините, любой... Это чисто бизнес, ничего личного. Если решено, что должны сниматься другие актеры, значит, так оно выгоднее, вот и все», — написали Артем и Роман Пенчук.

Ранее Мария Ильюхина обвинила создателей проекта в предательстве, так как не получила приглашения присоединиться к касту спин-оффа сериала. Позже она рассказала, что авторы ситкома позвали ее на пробы, которые были провалены.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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