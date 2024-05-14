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18:24, 14 мая 2024Ценности

Бывшая возлюбленная Егора Крида решила продать гардероб на сотни тысяч рублей

Дарья Клюкина

Дарья Клюкина. Фото: Александр Мамаев / ТАСС

Бывшая возлюбленная певца Егора Крида российская модель Дарья Клюкина распродает поношенные вещи на сотни тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

29-летняя инфлюэнсерша предлагает к покупке 10 товаров из своего гардероба. Среди них — футболки, шорты, юбки и аксессуары. Так, самой дорогой позицией в списке оказались два платья за 126 тысяч рублей.

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В то же время самыми бюджетными товарами стали футболки за 26 тысяч и 40 тысяч соответственно. Всего Клюкина намерена получить 704,207 тысячи рублей.

В апреле дочь российского певца Дмитрия Маликова Стефания решила продать гардероб на 1,2 миллиона рублей. 24-летняя наследница исполнителя выставила в профиле на продажу 23 изделия.

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