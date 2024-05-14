Бывшая возлюбленная Егора Крида решила продать гардероб на сотни тысяч рублей

Бывшая возлюбленная певца Егора Крида российская модель Дарья Клюкина распродает поношенные вещи на сотни тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

29-летняя инфлюэнсерша предлагает к покупке 10 товаров из своего гардероба. Среди них — футболки, шорты, юбки и аксессуары. Так, самой дорогой позицией в списке оказались два платья за 126 тысяч рублей.

В то же время самыми бюджетными товарами стали футболки за 26 тысяч и 40 тысяч соответственно. Всего Клюкина намерена получить 704,207 тысячи рублей.

В апреле дочь российского певца Дмитрия Маликова Стефания решила продать гардероб на 1,2 миллиона рублей. 24-летняя наследница исполнителя выставила в профиле на продажу 23 изделия.