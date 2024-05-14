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13:53, 14 мая 2024Ценности

Дочь Оззи Осборна призналась в любви к пластическим операциям

Келли Осборн

Келли Осборн. Фото: face to face / Globallookpress.com

Дочь рок-музыканта Оззи Осборна актриса и певица Келли Осборн призналась в любви к пластическим операциям. Соответствующее интервью публикует People.

38-летняя знаменитость рассказала, что является большой поклонницей пластической хирургии. «То, что она делает для людей, удивительно. Она может дать им уверенность, которой не хватало, и заставить их чувствовать себя красивыми», — заявила она.

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Звезда считает, что человек всегда может прибегнуть к пластике, если ему что-то в себе не нравится. «Тебе необязательно всю оставшуюся жизнь ходить с носом, который ты ненавидишь», — отметила она.

В то же время, по словам Осборн, сама она не прибегала к хирургическим вмешательствам, кроме ботокса. «Я слишком напугана. Я наблюдала за восстановлением мамы после пластики, это выглядело ужасно. Она однажды сказала мне: "Если тебе когда-нибудь сделают пластическую операцию, я уеду далеко-далеко, потому что не смогу смириться с твоими стонами"», — заключила собеседница издания.

В декабре прошло года сообщалось, что Келли Осборн захотела сделать пластическую операцию вопреки запрету родителей. Тогда знаменитость рассказала, какой подарок она хотела бы получить от родных на Рождество. «Пластическая хирургия. Я думаю, что пришло мое время», — призналась она, положив ладони на шею.

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      Мария Винар
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