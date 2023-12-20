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14:43, 20 декабря 2023Ценности

39-летняя дочь Оззи Осборна захотела сделать пластику вопреки запрету родителей

Кадр: The Osbournes Podcast / YouTube

Дочь рок-музыканта Оззи Осборна, актриса и певица Келли Осборн, захотела сделать пластическую операцию вопреки запрету родителей. Об этом она рассказала в последнем выпуске семейного подкаста The Osbournes Podcast.

39-летняя знаменитость заявила, какой подарок она хотела бы получить от родных на Рождество. «Пластическая хирургия. Я думаю, что пришло мое время», — призналась она, положив ладони на шею.

Однако ее родители, Оззи и Шэрон Осборн, высказали недовольство по поводу решения дочери. «Келли, не надо! Пожалуйста, не начинай. Слишком рано», — ответили они.

При этом реакция родителей возмутила младшего брата Келли Джека. «Сколько тебе было лет, когда ты увлеклась пластикой?» — спросил он мать. Шэрон сделала паузу и ответила, что решилась на это, когда ей было чуть меньше 40 лет.

В апреле Шэрон Осборн рассказала о страшных последствиях последнего пережитого ею в 2021 году хирургического вмешательства. По словам знаменитости, она осталась недовольна результатом травматичной процедуры, которая длилась более пяти часов.

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      Мария Винар
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