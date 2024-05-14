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11:21, 14 мая 2024Силовые структуры

Экс-министра российского региона осудили за оставление детей-сирот без жилья

В Саратовской области суд приговорил экс-министра строительства и ЖКХ Тепина

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Саратовской области суд приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего министра строительства и ЖКХ региона Дмитрия Тепина за оставление более 400 детей-сирот без жилья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Тепина признали виновным по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

По версии следствия, с 2014 по 2018 годы осужденный не вносил изменения в формирование закупочной цены жилья для детей-сирот. В результате возникло несоответствие рыночной стоимости и, как итог, отсутствие желающих участвовать в его строительстве. Он также не проконтролировал изъятие однокомнатных квартир для детей-сирот, поэтому более 350 жилых помещений перешло в пользу других людей.

Таким образом, из-за его действий не освоили свыше 290 миллионов рублей бюджетных средств и не обеспечили жильем более 400 детей-сирот.

Ранее суд вынес приговор бывшему министру — председателю комитета по информационной политике Саратовской области Ларисе Кузнецовой и ее супругу Олегу Козлову за взятки в 11 миллионов рублей.

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