Бывшая министр и ее супруг осуждены за многомиллионные взятки в Саратове

Бывшая министр — председатель комитета по информационной политике Саратовской области Лариса Кузнецова и ее супруг Олег Козлов осуждены за многомиллионные взятки. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 31 января, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Саратова.

По данным суда, Кузнецова приговорена к 10, а Козлов — к 8 годам лишения свободы. Однако суд также дал отсрочку женщине на 10 лет — до тех пор, пока ее дочери не исполнится 14 лет. Экс-министра обвиняли в получении взятки в особо крупном размере, а ее супруга — в посредничестве во взяточничестве. Общая сумма взяток составляет свыше 11 миллионов рублей. Суд также назначил каждому из супругов штраф в размере трехкратной суммы взятки: более 35 миллионов рублей с каждого в доход государства.

Следствие считает, что с сентября 2013 года по февраль 2017-го Кузнецова на посту министра — председателя комитета, а затем и заместителя регионального министра экономического развития получала деньги от бизнесмена за некоторые услуги. Коммерсант получил негласное право размещать свои предприятия в помещениях многофункциональных центров (МФЦ). При этом супруг экс-министра был посредником в этих товарно-денежных отношениях.

В апреле 2021 года суд оправдал супругов, указав, что событие преступления не установлено, но областной суд отменил это решение и вернул дело на пересмотр в суд первой инстанции.