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08:05, 14 мая 2024Мир

Евросоюз и Молдавия захотели беспрецедентно углубить партнерство в одной сфере

Financial Times: Евросоюз и Молдавия углубят партнерство в сфере безопасности

Европейский союз и Молдавия решили углубить партнерство в сфере безопасности «до беспрецедентного уровня». Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на предложение ЕС.

Уточняется, что согласование данного предложения назначено на следующую неделю. В случае его принятия Кишинев начнет активнее обмениваться разведданными с государствами Евросоюза, а также сможет принимать участие в программах военных закупок и в совместных учениях.

Ранее депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов заявил, что Молдавия готовит Вооруженные силы к возможной войне против РФ и Приднестровья. Как считает эксперт, во время этих событий бывшую Молдавскую ССР будет проще присоединить к Румынии под предлогом «защиты граждан».

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      Маргарита Пименова
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