Силовые структуры
ФСО проведет тестирование новейших систем подавления беспилотников
На вооружение ФСО поступили новейшие системы подавления беспилотников
Начало событий в новости В Федеральной службе охраны создали спецподразделения по борьбе с БПЛА
Федеральная служба охраны (ФСО) России проведет тестирование новейших систем подавления беспилотников, которые поступили в распоряжение ее подразделения. Об этом на пленарном заседании Совета Федерации заявил директор ФСО Дмитрий Кочнев, передает ТАСС.
По словам Кочнева, ФСО будет применять новое оборудование на практике совместно с научно-исследовательскими институтами.
Ранее директор ФСО сообщил о создании спецподразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). На вооружение этого подразделения были переданы различные комплексы для обнаружения и противодействия БПЛА.