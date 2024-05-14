ФСО проведет тестирование новейших систем подавления беспилотников

На вооружение ФСО поступили новейшие системы подавления беспилотников

В Федеральной службе охраны создали спецподразделения по борьбе с БПЛА

Начало событий в новости В Федеральной службе охраны создали спецподразделения по борьбе с БПЛА

Федеральная служба охраны (ФСО) России проведет тестирование новейших систем подавления беспилотников, которые поступили в распоряжение ее подразделения. Об этом на пленарном заседании Совета Федерации заявил директор ФСО Дмитрий Кочнев, передает ТАСС.

По словам Кочнева, ФСО будет применять новое оборудование на практике совместно с научно-исследовательскими институтами.

Ранее директор ФСО сообщил о создании спецподразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). На вооружение этого подразделения были переданы различные комплексы для обнаружения и противодействия БПЛА.

