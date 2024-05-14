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16:21, 14 мая 2024Силовые структуры

В Федеральной службе охраны создали спецподразделения по борьбе с БПЛА

Директор Кончев: в ФСО создали спецподразделения по борьбе с БПЛА
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Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Директор Федеральной службы безопасности (ФСО) Дмитрий Кочнев заявил, что в ведомстве создали спецподразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом он рассказал на пленарном заседании Совета Федерации, пишет ТАСС.

Кочнев рассказал, что совместно с научно-исследовательскими институтами проводятся научно-исследовательские работы, взяты на вооружение различные комплексы обнаружения, противодействия беспилотным летательным объектам.

Ранее сообщалось, что на пленарном заседании Совет Федерации проводит консультации по представленным президентом России Владимиром Путиным кандидатурам на должности глав нескольких федеральных силовых ведомств. Туда прибыли директор ФСО Дмитрий Кочнев, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, руководитель Росгвардии Виктор Золотов и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

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      Анна Габай
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