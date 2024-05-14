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00:29, 14 мая 2024Спорт

Футболист из Украины рассказал о получении российского паспорта

Футболист Мурза: получил российский паспорт и не отказывался от украинского

Футболист из Украины Артур Мурза рассказал о получении российского паспорта. Его слова приводит Sport24.

Мурза поделился, что вопросом получения гражданства России начал заниматься до переезда в Австрию летом 2023 года. «А вот заявление на футбольное гражданство писал уже этой зимой, еще даже не понимая, получится ли уехать из Австрии», — отметил он.

Футболист подчеркнул, что не отказывался от украинского паспорта. «Они не имеют права лишать меня гражданства. Только если провернут все по каким-то новым правилам. Тут я уже ничего не поделаю», — подчеркнул Мурза.

23-летний Мурза родился в Волновахе (ДНР). После начала СВО он играл в казахстанских «Кызыл-Жаре» и «Аксу», латвийской «Валмиере», австрийском «Капфенберге». С марта 2024 года футболист выступает за российский «Муром» из Второй лиги.

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      Андрей Стрельцов
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