Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:16, 14 мая 2024Силовые структуры

Готовивших теракт в российском городе сторонников ИГ осудили

Трех сторонников ИГ приговорили к 18,5 года за подготовку теракта в Черкесске

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд приговорил к 18,5 года трех сторонников ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство»; запрещенная в России террористическая организация), которые готовили теракт в одном из административных зданий Черкесска. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчины будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Их признали виновными по четырем статьям, среди которых 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ.

По версии следствия, осужденные через Telegram начали общаться с боевиками из Сирии. По их указанию они приехали в Черкесск, где арендовали квартиру и выбрали объекта для теракта. После этого подсудимые купили компоненты для сборки взрывного устройства, тогда их и задержали.

Ранее востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов заявил, что террористическая активность ИГ в России связана с действиями третьих стран.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Дома у главного кадровика Минобороны России нашли более 100 миллионов рублей

      Мужчина нашел редчайшую синюю мокрицу и узнал о ее незавидной судьбе

      Шольц заявил о надеждах на следующий срок

      Россиянка выбежала на дорогу в Таиланде, попала под машину и не выжила

      В Киеве опровергли близость к миру с Москвой на переговорах в Стамбуле

      Россиянин получил 12 лет колонии за попытку диверсии на железнодорожной станции

      Юрия Куклачева выписали из больницы после перенесенного инфаркта

      Путин подписал указы о назначениях в администрации президента

      В российском твороге нашли «мясной клей»

      Глава Госдепа США пообещал Зеленскому скорую доставку военной помощи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше