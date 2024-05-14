Готовивших теракт в российском городе сторонников ИГ осудили

Трех сторонников ИГ приговорили к 18,5 года за подготовку теракта в Черкесске

Южный окружной военный суд приговорил к 18,5 года трех сторонников ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство»; запрещенная в России террористическая организация), которые готовили теракт в одном из административных зданий Черкесска. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчины будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Их признали виновными по четырем статьям, среди которых 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ.

По версии следствия, осужденные через Telegram начали общаться с боевиками из Сирии. По их указанию они приехали в Черкесск, где арендовали квартиру и выбрали объекта для теракта. После этого подсудимые купили компоненты для сборки взрывного устройства, тогда их и задержали.

Ранее востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов заявил, что террористическая активность ИГ в России связана с действиями третьих стран.