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12:26, 14 мая 2024Забота о себе

Кожный зуд назвали симптомом распространенного среди молодежи вида рака

Терапевт Каневский предупредил, что кожный зуд может быть симптомом лимфомы

Фото: Dasha Petrenko / Globallookpress.com

Сильный кожный зуд может быть одним из симптомов лимфомы — распространенного среди молодежи вида рака, предупредил терапевт, медицинский директор медцентра «Манор Медикал» (Израиль), кандидат медицинских наук Александр Каневский. Неочевидные признаки смертельно опасного заболевания врач назвал «Ленте.ру».

Каневский объяснил: самым частым и очевидным симптомом лимфомы является увеличение лимфатических узлов на теле. При этом пациенты зачастую попадают к врачам не на ранней, а на прогрессирующей стадии заболевания, так как долгое время занимаются самолечением. Происходит это, по словам эксперта, потому что лимфоузлы могут реагировать подобным образом на ОРВИ и пациенты списывают все на простуду.

Чаще остальных диагноз «лимфома» ставят людям в возрасте до 40 лет

Чтобы вовремя распознать лимфому, врач рекомендовал обращать внимание на такие очевидные признаки начала заболевания, как не проходящая после отдыха выраженная слабость. В то же время он обратил внимание на то, что постоянная усталость наблюдается у трудоголиков и не соблюдающих режим работы и отдыха людей.

Резкая потеря веса — серьезный сигнал, что в организме что-то неладно. Похудение может быть проявлением определенного количества соматических и даже психологических нарушений, но мимо этого симптома нельзя проходить, не поняв его причину. Также при лимфоме пациента часто мучают лихорадка и несбиваемая температура

Александр Каневскийтерапевт

При развитии лимфомы у пациентов повышается уровень белка в крови, что, в свою очередь, приводит к нарушению микроциркуляции в коже и зуду, предупредил Каневский. Но также следует помнить, что гораздо чаще кожный зуд является признаком дерматологического заболевания или проблем с оттоком желчи.

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К тому же в зависимости от локализации опухоли у пациента могут возникать одышка при увеличении лимфоузлов в грудной клетке, боль в животе — при увеличении лимфоузлов в брюшной полости, боль в костной системе — при поражении костного мозга, перечислил врач. При этом чаще всего патологический процесс захватывает не суставы, а кости, поражаются подвздошная кость, лопатка, длинные трубчатые кости, позвоночник.

«Лимфома может проявляться неочевидными признаками, подчас маскирующимися под другие заболевания. Поэтому при любых переменах в состоянии здоровья нужно сразу обращаться за медицинской помощью, а не заниматься самолечением», — резюмировал терапевт.

Ранее Александр Каневский назвал первые признаки смертельно опасного заболевания кожи. Он объяснил, что при меланоме родинки начинают расти и менять цвет.

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      Вера Владзиевская
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